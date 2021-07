Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Schwanenfamilie auf Abwegen

Rheinmünster (ots)

Mehrere Schwäne machten es sich am Sonntag um die Mittagszeit auf der K 3761 im Bereich der dortigen Grotte bequem. Versuche einer Polizeistreife, die vierköpfige Schwanenfamilie in sicheres Terrain zu verbringen, scheiterten, weshalb die Tierrettung zu Hilfe gerufen wurde. Die Schwäne wurden eingefangen und an einen ungefährlichen Ort umgesiedelt. /ag

