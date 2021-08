Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scooter-Fahrer stößt mit Fahrzeugtür zusammen- Sturz führt zu Verletzungen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Montagabend (9.8.) am Weddingufer zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooter verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 20.10 Uhr befuhr der 54-Jährige Scooter-Fahrer aus Herford das Weddingufer in Richtung Wiesestraße. Plötzlich öffnete der Führer eines, in Höhe Hausnummer 86, geparkten BMW die Fahrertür. Der 23-Jährige aus Herford hatte den BMW auf dem rechten Parkstreifen abgestellt und beabsichtigte auszusteigen. Hierbei übersah er den herannahenden 54-Jährigen mit seinem Scooter. Dieser versuchte noch der geöffneten Tür auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Herforder stürzte zu Boden und verletzte sich dabei im Rückenbereich. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung dieses wieder verlassen. Der BMW wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt. Am E-Scooter entstand leichter Lackschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

