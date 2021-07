Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 26-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge und beschimpft Passanten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße / Porschestraße 25.07.2021, 11.25 Uhr

Am Sonntagmittag riss ein 26-jähriger Wolfsburger von mehreren, vor einem Geschäft parkenden Pkw die Kennzeichen ab. Diese warf er auf vorbeifahrende und parkende Autos. Des Weiteren beleidigte er vorbeigehende Passanten und entfernte sich dann. Nach einer kurzen Fahndung konnten Polizeibeamte den Wolfsburger in Gewahrsam nehmen. Der Mann kam im Anschluss in eine psychiatrische Klinik.

Gegen Mittag gingen die ersten Anrufe bei der Polizei ein. Zeugen berichteten, dass ein offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher Mann von verschiedenen geparkten Pkw die Kennzeichen inklusive der Halterung abriss. Die Kennzeichen schlug er dann gegen andere geparkte Fahrzeuge und bewarf auch vorbeifahrende Pkw damit. In einem Fall dachte ein Fahrzeugführer, dass der Wolfsburger einen Unfall gehabt habe und hielt an, um zu helfen. Der 26-Jährige schlug sofort mit einem in seiner Hand befindlichen Kennzeichen auf die Motorhaube und das Autodach des Fahrzeugführers, woraufhin dieser schnell davonfuhr. Erst kurze Zeit später hielt er an und sah sich die Beschädigungen näher an. Des Weiteren beleidigte der Wolfsburger ein vorbeigehendes Ehepaar und warf ein Kennzeichen nach ihnen. Glücklicherweise verfehlte das Kennzeichen das Paar und es wurde nicht verletzt. Noch bevor die umgehend verständigten Polizeibeamten an dem Parkplatz eintrafen, hatte sich der Mann von dort entfernt. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung konnte der 26-Jährige jedoch kurze Zeit später durch Beamte auf dem Weg zum Bahnhof angetroffen werden. Der immer noch aufgebrachte Mann wurde in Gewahrsam genommen und kurze Zeit später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Insgesamt wurden 12 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung geschrieben. Dazu kommen noch Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

