Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Festnahmen nach versuchtem Katalysatorendiebstahl * Diebstahl von Außenspiegelgläsern * Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs * Passat kam auf Bahngleisen zum Stehen *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Motorradfahrer und Sozius verletzt - Offenbach

(mm) Am Pfingstmontag sind ein Motorradfahrer und sein Sozius nach einem Unfall am Geisfeldkreisel in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 52-jährige Yamaha-Fahrer war gegen 13.30 Uhr beim Verlassen des Kreisels auf die Sprendlinger Landstraße seitlich mit einem weißen Skoda Octavia in Berührung gekommen und daraufhin gestürzt. Das Krad prallte anschließend gegen ein Verkehrsschild. Der unbekannte Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Offenbach fort. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt; der 57-jährige Mitfahrer verletzte sich leicht. An der Yamaha entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Festnahmen nach versuchtem Katalysatorendiebstahl - Offenbach

(fg) Kurz nach 2 Uhr meldete sich am Montagmorgen ein Anwohner bei der Polizei in Offenbach und teilte mit, dass sich mehrere Personen auffällig an einem in der Liebigstraße abgeparkten Auto verhalten würden. Zudem seien Sägegeräusche zu hören. Als die Unbekannten den Zeugen bemerkten, flüchteten sie. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten Polizeibeamte drei Männer im Alter von 31, 33 und 54 Jahren stellen und diese vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Spurensuche fanden die Polizisten an einem blauen Opel Vectra einen fast vollständig abgetrennten Katalysator. Die drei Tatverdächtigen mussten zunächst mit zur Wache. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Auf sie kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls zu.

3. Zeugensuche nach Diebstahl von Außenspiegelgläsern - Offenbach

(fg) Beamte des Kommissariats 22 suchen Zeugen, nachdem Unbekannte am Pfingstwochenende im Bereich der Ahornstraße zugange waren und an insgesamt zehn Autos die Außenspiegelgläser entwendet hatten. Vermutlich in der Nacht zum Samstag hebelten die Diebe die Gläser aus den Gehäusen und verursachten hiermit einen Schaden von mehreren tausend Euro. Vorranging betroffen waren Wagen von Mercedes, sowie ein Sprinter und ein Audi. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Zu schnell und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Neu-Isenburg / Landesstraße 3117

(fg) Am Samstagvormittag führten Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg an der Landesstraße 3117 Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Landesstraße ist aufgrund von häufigem Wildwechsel im Messbereich auf eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern begrenzt. Gegen 9.40 Uhr überschritt ein 23 Jahre alter Mann aus Maintal in seinem Opel Astra die Begrenzung um 38 Stundenkilometer. Der Opel-Fahrer wurde auf die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung hingewiesen und gebeten, seinen Führerschein vorzuzeigen. Über den Verbleib seiner Fahrerlaubnis konnte oder wollte der 23-Jährige zunächst keine schlüssigen Angaben machen. Nachdem der kontrollierende Polizeibeamte mehrfach nachgefragt hatte, gab der Opel-Fahrer letztlich an, dass er seit 2018 keinen Führerschein mehr besitzen würde. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt nun auf den Maintaler zu, der einen Bekannten anrief, um sich von der Kontrollörtlichkeit abholen zu lassen. Kurze Zeit später überschritt ein grauer Audi die Geschwindigkeitsbegrenzung um 43 Stundenkilometer. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um den Abholer des 23-Jährigen handelte. Dieser wurde wohl nicht über den Grund der Polizeikontrolle informiert. Der Audi-Fahrer hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

5. Räder von Mercedes AMG gestohlen - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Auf Holzklötzen aufgebockt und ohne Räder fand ein Mercedes-Halter am Montagabend seinen in der Maybachstraße, gegenüber der dortigen Waschhalle, abgestellten AMG vor. Am Sonntagmorgen, 7 Uhr, befanden sich noch alle vier Räder am Mercedes; dieser war zur Tatzeit nicht angemeldet und stand auf einem frei zugänglichen Privatgelände. Vermutlich in der Nacht waren die Räderdiebe am Werk, bockten den AMG zunächst auf und montierten anschließend die vier Räder ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter dort ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Fußgängerin musste Sprung zur Seite machen - Dietzenbach

(mm) Eine 34-jährige Fußgängerin hat am Sonntagabend durch einen Sprung zur Seite verhindern können, dass sie nicht von einem Autofahrer angefahren wurde. Die Frau hatte gegen 19.45 Uhr bei grüner Fußgängerampel die Offenbacher Straße überquert, als in diesem Moment plötzlich ein Pkw-Fahrer die Kreuzung Offenbacher Straße/Heppenheimer Allee passierte. Der unbekannte Autofahrer war von der Offenbacher Straße kommend in Richtung Velizystraße gefahren und hatte in Höhe der Heppenheimer Allee nicht auf die für ihn rot anzeigende Ampel geachtet. Beim Queren der Kreuzung ist der Rotlichtfahrer noch mit einem 29-jährigen VW-Golf-Fahrer, der von der Heppenheimer Allee kam, zusammengestoßen. Ohne sich um den geschätzten Schaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

7. Peugeot gegen Baum gefahren - Dietzenbach

(mm) Zeugen, die beobachtet haben, wie am Dienstag, gegen 1 Uhr, ein Peugeot gegen einen Baum im Wendehammer der Robert-Bosch-Straße gefahren ist, mögen sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 06074/837-0 melden. Die Polizei war zu dem Unfall gerufen worden, weil sich keine Personen in dem verunglückten Fahrzeug befanden. Im Nahbereich der Unfallstelle konnten die Beamten schließlich vier Personen antreffen, die offensichtlich zum Unfallzeitpunkt mit dem schwarzen Peugeot 206 Polizei gefahren waren. Im Zuge der Ermittlungen wurden bei den zwei Männern und den zwei Frauen jeweils eine Blutentnahme durchgeführt, da offensichtlich alle Beteiligten Alkohol oder Drogen konsumiert hatten. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde das Dietzenbacher Quartett, das zwischen 22 und 25 Jahre alt ist, nach Hause entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

8. Passat kam auf Bahngleisen zum Stehen - Rodgau

(mm) Ein roter Passat ist am Dienstag, gegen 1.40 Uhr, auf den Bahngleisen in Hainhausen nach einem Unfall zum Stehen gekommen. Der Bahnverkehr musste daraufhin für gut zwei Stunden eingestellt werden. Ein 35-Jähriger aus Kroatien hatte im Bereich der Offenbacher Landstraße/Ringstraße mit dem Passat einen Metallzaun zu den angrenzenden Bahngleisen durchbrochen und war auf den Schienen zum Stehen gekommen. Zuvor hatte der Unfallverursacher noch einen Stromverteilerkasten und ein Verkehrsschild beschädigt. An dem Volkswagen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Höhe der anderen Schäden ist nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen ist der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Wegen des Verdachts den Unfall unter Drogeneinfluss verursacht zu haben, wurde bei ihm ein Drogentest und eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Sicherheitsleistung musste der Fahrer ebenfalls hinterlassen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heusenstamm (06074 837-0) zu melden.

9. Acht Fahrzeuge bei Trunkenheitsfahrt beschädigt - Hainburg

(mm) Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hat am Samstagvormittag in Klein-Krotzenburg acht Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Schaden von gut 43.000 Euro angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen soll der Seligenstädter keinen Führerschein haben und unter Alkoholeinwirkung, ein Atemalkoholtest ergab 1,57 Promille, die Kollisionen verursacht haben. Die Unfallstelle erstreckte sich auf eine Länge von etwa 150 Metern zwischen der Straße "Ostring" und der Geschwister-Scholl-Straße. Kurz vor 11 Uhr soll der junge Mann zuerst in Höhe der Hausnummer 62 im Ostring einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger beschädigt haben. Anschließend sei der BMW mit einem geparkten Opel-Astra, einem Toyota-Proace sowie einem Renault Kangoo kollidiert. Im Bereich der Hausnummer 50 habe der BMW-Fahrer dann einen Mini-Cooper beschädigt, der dann wiederum auf einen davor abgestellten VW-Up geschoben wurde. An der Einmündung Ostring/Delpstraße wurde dann noch ein 1er-BMW und ein Renault Megane durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt (06182 8930-0).

Bereich Main-Kinzig

1. Autobahnpolizei hielt alkoholisierten Falschfahrer an - Autobahn 45 / Hammersbach

(fg) Am Samstagmorgen befuhr eine Streife der Autobahnpolizei Langenselbold die Autobahn 45 in Fahrtrichtung Hanau, als sie plötzlich in weiter Entfernung zwei helle Scheinwerfer erblickte. Dies wirkte sofort befremdlich, da die Beamten auf einer zweispurigen Autobahn unterwegs waren und dort kein Fahrzeug entgegenkommen dürfte. Die Streifenbesatzung schaltete unverzüglich das Blaulicht sowie das "STOP"-Symbol am Wagen an, um dem "Falschfahrer" zu signalisierten, sein Auto sofort anzuhalten. Über Lautsprecher wurde zusätzlich verbal auf das immer näherkommende Fahrzeuggespann eingewirkt. Das Streifenfahrzeug musste letztlich voll abbremsen. Der entgegenkommende Falschfahrer kam kurz vor dem Polizeiwagen zum Stehen. Beim Öffnen der Fahrertür des Autotransporters nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine geöffnete Flasche Bier stand noch in der Mittelkonsole. Der 63 Jahre alte Fahrer des Wagens stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von über zwei Promille anzeigte. Auf den Fahrer kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde sichergestellt. Zuvor verursachte der Fahrer des Autotransporters mit rumänischer Zulassung offenbar noch einen Unfall auf der Tank- und Rastanlage Langenbergheim West und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Ein in seinem Lastkraftwagen schlafender 39-Jähriger wurde durch den Anstoß an seinem Fahrzeug geweckt und erblickte den davonfahrenden Autotransporter. In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht.

2. Verdächtiger auf Baugerüst - Maintal

(mm) Die Polizei nahm am Dienstag, gegen 0.50 Uhr, einen 51-jährigen Frankfurter vorläufig fest, der sich in einem Neubaugebiet in Niederdorfelden auf einem Baugerüst eines Rohbaus verdächtig aufhielt. Der Mann war von einem Zeugen beobachtet worden, wie er mit einer Taschenlampe in das Gebäude leuchtete. Die anschließend alarmierte Polizei traf den handschuhtragenden Tatverdächtigen an der Baustelle "Im Bachgange" (10er-Hausnummern) an. In unmittelbarer Nähe der Baustelle stellten die Polizisten auch noch einen verdeckt abgestellten Personenwagen (Smart), in dem sich Werkzeug und ein Hockeyschläger befanden, fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige, der bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt ist, wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, denen der Smart mit Frankfurter Kennzeichen aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 25.05.2021, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell