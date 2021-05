Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Montag, 24.05.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Angriff auf Geldautomat - Rodgau Hainhausen

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontages, kurz nach 03.00 Uhr, versuchten Unbekannte vermutlich einen Geldautomaten in der Rochusstraße in Rodgau Hainhausen zu sprengen. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt in den Vorraum einer Sparkassenfiliale verschafft und dort offensichtlich Vorbereitungshandlungen für eine Detonation getroffen. Allerdings erfolgte keine Explosion und die Täter flüchteten, bevor die ersten Streifenwagen der Polizei nach dem Alarm der Überwachungsanlage am Tatort eintrafen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Personen die Hinweise zu der Straftat geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 24.05.21, Müller, PvD

