Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Anglerhütte

Halver (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag sind Unbekannte in die Anglerschutzhütte Bolsenbach eingedrungen. Sie schraubten Bretter an der Fassade ab, um in das Innere zu gelangen, und durchsuchten die Hütte. Raus ging es brachialer: durch eine eingetretene Tür. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

