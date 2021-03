Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr geriet an der Obertinsberger Straße ein geparkter Pkw in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

