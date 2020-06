Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneut Vandalismus an der Kleinen Kalmit

Kleine Kalmit (ots)

Offenbar während einer dort stattgefundenen Feier zerstörten bisher unbekannte Täter im Bereich der Kleinen Kalmit in der Nacht auf den 20. Juni mutwillig eine dort befindliche hölzerne Sitzgruppe. Diese steht unterhalb der Mater-Dolorosa-Kapelle. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder den Teilnehmern der Feierlichkeit geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Landau (06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

