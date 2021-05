Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 23.05.2021

Bereich Main-Kinzig

1. Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz - Langenselbold

Der 44jährige Fahrer eines BMW befuhr am frühen Samstagnachmittag die BAB 66 in Richtung Frankfurt/Main und kam aus bislang unbekannten Gründen in der Ausfahrt Langenselbold Ost von der Fahrbahn ab. Er durchquerte den Grünstreifen und kollidierte mit einem Seat, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Der BMW Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund möglicher Verletzungen der Wirbelsäule wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus überführt. Für die Landung des Hubschraubers wurde die an der Anschlussstelle entlangführende Kinzigstraße vorübergehend durch die Polizei für den Verkehr gesperrt. Der 23jährige Fahrer des Seat und seine 20jährige Begleiterin wurden mit leichten Prellungen und einer Schockdiagnose ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Der Verkehr auf den Fahrspuren der Autobahn wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

2. Überfall auf Lebensmittelmarkt - Bad Soden Salmünster

Als sie am Samstagabend nach Geschäftsschluss ihre Abrechnung machten, erlebten drei Mitarbeiterinnen eines Lebensmittelmarktes am Palmusacker eine böse Überraschung. Ein Mann schlug von außen das Bürofenster ein und kletterte, mit einem Hammer in der Hand, zu den Angestellten in das Büro hinein. Während sich die drei Frauen in Sicherheit brachten, konnte der Täter Bargeld aus den Tageseinnahmen an sich nehmen und mit seiner Beute wieder aus dem Fenster flüchten. Durch die Angestellten wird der Dieb als etwa 180 cm groß, 30 - 35 Jahre alt und mit normaler Statur beschrieben. Er soll mit einer dunklen Jeanshose und einem Oberteil mit einer Kapuze bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er ein schwarzes Tuch über Mund und Nase getragen. Möglicherweise flüchtete der Mann mit einem schwarzen Pkw vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet potentielle Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 - 8270 und bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bereich Offenbach

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 23.05.2021, Carlos Mußgang, PvD

