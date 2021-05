Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 22.05.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Diebesgut: Eine Packung Datteln - Maintal

Bereits in der Nacht auf Freitag war ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Weides", im Bereich der 50er Hausnummern das Ziel von Einbrechern. Um in das Objekt zu gelangen, hebelten der oder die Täter die Terrassentür auf, durchsuchten verschiedene Räume nach Wertsachen und verließen nach derzeitigen Erkenntnissen den Tatort mit einer Packung Datteln.

Die Kripo in Hanau bittet um Mitteilung relevanter Beobachtungen unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbruch in Tankstelle - Bad Soden-Salmünster

Am Samstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Bad Soden-Salmünster in der Bad Sodener Straße Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle und entwendete hieraus Alkohol und 2 Dosen Tabak. Zur Beschreibung des Einbrechers ist nur bekannt, dass es sich um eine dunkel gekleidete, männliche Person gehandelt hat.

Die Polizei in Gelnhausen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 22.05.2021, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

