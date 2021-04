Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erneut telefonisch erfolgreich++Häufung von SMS-Paketnachrichten++Hinweise der Polizei++

Cuxhaven (ots)

Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter erneut telefonisch erfolgreich

Osten. Am Mittwoch um 16 Uhr gelingt es einem männlichen Anrufer 2000 Euro vom Konto einer 56-jährigen aus Osten zu erlangen. Der Mann hatte sich erfolgreich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben und mit Einverständnis der Angerufenen auf ihren PC zugreifen können. Hier nutzte er diese Genehmigung aus, um vom Konto eine Überweisung auszuführen.

Wie bereits am Mittwoch berichtet, wurde am letzten Dienstag auch eine Cuxhavenerin Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters und um 2950 Euro betrogen.

Häufung von SMS-Paketnachrichten

LK Cuxhaven. In den letzten Tagen haben über 20 Personen die Polizei Cuxhaven darüber informiert, dass sie eine SMS über eine angeblich ausstehende Paketsendung erhalten haben, aber kein Paket erwarten. Zum Glück haben die meisten der Angerufenen den in der SMS enthaltenen Link nicht betätigt. Hinter diesem Link verbirgt sich Schadsoftware und sollte deshalb auf keinen Fall angeklickt werden.

Hinweise der Polizei

Der Koordinator Prävention der Polizeiinspektion Cuxhaven, Kriminalhauptkommissar Uwe Sandrock, bittet die Bevölkerung aller Altersgruppen eindringlich, weder am Telefon persönliche Daten herauszugeben, Software installieren zu lassen noch auf Links in E-Mails oder SMS-Nachrichten zu klicken. Wenn die Kontaktaufnahme im Einzelfall nötig sein sollte, kontaktieren Sie den Absender persönlich oder in einer gesonderten SMS oder Mail, benutzen Sie auf keinen Fall die Antwortmöglichkeit.

