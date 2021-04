Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch ++ Unfallserie durch Hagelschauer auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Beverstedt. In der Zeit von Dienstag, 06.04.2021, 20 Uhr, bis Mittwoch, 07.04.2021, 18.30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit des Bewohners und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße Haßbüttel ein. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und durchsuchten das Wohnhaus. Was gestohlen wurde, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Unfallserie durch Hagelschauer auf der BAB 27

Hagen. Am 07.04.2021 gegen 20 Uhr ging ein Hagelschauer auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Schwanewede nieder. Vier PKW kamen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallten in die Schutzplanken. Ein fünfter PKW wurden durch Überfahren der Trümmerteile beschädigt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Eine Person wurde leicht verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenssumme wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell