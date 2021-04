Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ortsschild von Sellstedt entwendet ++ Wer vermisst diese Fahrräder?

Cuxhaven (ots)

Ortsschild von Sellstedt entwendet

Schiffdorf. In der Nacht vom 05.04.21 (Ostermontag) auf den 06.04.21 entwendeten zwei unbekannte Täter zwischen Mitternacht und 1 Uhr die Ortstafel Sellstedts an der Kreisstraße 58 aus Richtung Bremerhaven kommend. Die beiden Täter flüchteten anschließend auf Fahrrädern durch die Feldmark über Pennhop zurück in Richtung Sellstedt. Im Zeitraum dürften mehrere Fahrzeugführer den Tatort passiert haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Ortstafel tätigen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) zu melden.

Wer vermisst diese Fahrräder?

Cuxhaven. Am 25.03.2021 wurden in Cuxhaven auf einem Grundstück in Stickenbüttel drei Fahrräder gefunden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein neuwertiges, schwarzes Pedelec der Marke Riese und Müller, um ein Herrensportrad der Marke Alurex Touring in schwarz und um ein Damenrad der Marke Pegasus Avanti-Alu in blau/silber. Wer ein solches Fahrrad vermisst, kann mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Cuxhaven das Fahrrad abholen. Falls sich keine Eigentümer finden, werden die Fahrräder an das Fundbüro übergeben.

