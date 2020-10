Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Oberflockenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle - Festnahme

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend wurden Beamte des Polizeireviers Weinheim im Berggewann auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der keine Kennzeichen an seinem Zweirad montiert hatte. Als sie diesen kurz vor 22 Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete der Rollerfahrer. Auf der Flucht fuhr der Rollerfahrer mehrfach entgegen Einbahnstraßen und über mehrere rote Ampeln. Zudem fuhr der Flüchtige ungebremst auf einen Polizeibeamten zu, der ihn zum Anhalten aufforderte - dieser konnte nur durch einen Sprung auf die Seite einen Zusammenstoß verhindern. Nach mehr als 12 Straßen endete die gefährliche Fahrt des Rollerfahrers in der Hübschstraße. In der Sackgasse stieg der 19-Jährige von seinem Zweirad und ließ sich widerstandslos festnehmen. Grund für die Flucht dürfte neben den Alkoholkonsum (0,41 Promille) und die fehlende Fahrerlaubnis gewesen sein. Außerdem war der Roller nicht versichert. Der 19-Jährige muss sich wegen diesen Verstößen, sowie des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

