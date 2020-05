Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Oedelum

Bad Salzdetfurth / Schellerten (bla): In den frühen Morgenstunden, zwischen 03:30 und 03:45 Uhr, hörte ein Zeuge auf der Bierberger Straße, vor dem Ortsausgang Oedelum in Richtung Bierbergen einen lauten Knall. Als er ans Fenster trat entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit ein Pkw. Erst bei Tageslicht wird deutlich, dass das bisher unbekannte Kraftfahrzeug gegen eine fest einbetonierte Leitbake gefahren ist. Dabei ist der Betonsockel aus dem Erdreich gedrückt und das Verkehrszeichen samt Masten beschädigt worden. An der Unfallstelle konnten Trümmerteile eines silbernen / graunen Pkw gesichert werden. Insbesondere bei der Flucht vom Unfallort soll laut Zeugenaussage dem flüchtenden Fahrzeug ein Lkw mit Anhänger oder Auflieger aus Richtung Bierbergen entgegengekommen sein, der eventuelle nähere Details zu dem flüchtenden Fahrzeug nennen könnte. Wer Hinweise zu dieser Straftat oder dem flüchtenden Kraftfahrzeug geben kann, melde sich bitte unter der Rufnummer 05063-9010 des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth.

