Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bei Einbruch hohen Sachschaden verursacht und Feuerwehreinsatz ausgelöst - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Freitagmittag verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in einen ehemaligen Baumarkt in der Zamenhofstraße. Im Innern verprühten die oder die Täter dann den Inhalt von insgesamt vier Feuerlöschern auf dort gelagerte Sportgeräte. Durch das verteilte Löschpulver wurde kurz nach 13 Uhr der Feueralarm ausgelöst. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr flüchteten der oder die Unbekannte/n. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 718490 an die Ermittler des Polizeireviers Käfertal zu wenden.

