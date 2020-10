Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Verletzten - 14.000 EUR Schaden

BAB6/St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 12 Uhr auf der BAB6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim. Eine 54-Jährige VW-Fahrerin musste aufgrund hohem Verkehrsaufkommen auf dem rechten Fahrstreifen stark abbremsen, als ihr ein 57-Jähriger Seat-Fahrer, vermutlich infolge unzureichendem Sicherheitsabstand, auffuhr. Infolge der Kollision wurde der VW auf den Standstreifen geschoben und gedreht. Die Fahrerin des VW, sowie ihre Beifahrerin wurden ebenso wie der Fahrer des Seats leicht verletzt und mit Rettungswägen in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 14.000 EUR.

