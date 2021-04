Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geringer Unfallschaden - aber mit Alkohol erwischt ++ Trunkenheit im Verkehr ++ TÜV-Plakette gefälscht

Geringer Unfallschaden - aber mit Alkohol erwischt

Cuxhaven. Wegen eines misslungenen Wendemanövers mit sehr geringem Schaden in einem Feldweg muss ein 54-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen jetzt wohl seinen Führerschein abgeben. Bei dem Wendemanöver beschädigte der Mann einen Weidezaun, Schaden etwa 50 Euro. Anschließend wollte er sich von der Unfallstelle entfernen. Allerdings wurde er von dem Geschädigten beobachtet. Der hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwarten jetzt Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht.

Trunkenheit im Verkehr

Neuenkirchen. Die Polizei Cuxhaven hat am Ostersamstag, gegen 19.30 Uhr einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 59-jährige aus dem Land Hadeln war mit seinem PKW auf der Dorfstraße in Neuenkirchen unterwegs, als die Streife ihn kontrollierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

TÜV-Plakette gefälscht

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven kontrollierte am Ostersamstag einen Lieferwagen in der Cuxhavener Straße. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die TÜV-Plakette am Kennzeichen offensichtlich gefälscht war. Darauf angesprochen, konnten weder der Fahrer noch sein Beifahrer, gleichzeitig Halter des Fahrzeugs, Auskunft über die Hauptuntersuchung geben. Ihnen war auch entfallen, wo die angebliche Hauptuntersuchung stattgefunden hatte. Die Polizei stellte Kennzeichen und Papiere des Lieferwagens sicher und untersagte die Weiterfahrt. Gegen die beiden Insassen wurde Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

