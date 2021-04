Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Taschendiebstahl am Einkaufswagen++Unfall im Baustellenbereich++

Cuxhaven (ots)

Taschendiebstahl am Einkaufswagen

Otterndorf. Am Dienstagmittag hängte eine 76-jährige Otterndorferin beim Einkaufen in einem Discounter am Liebesweg ihre Einkaufstasche an den von ihr benutzten Einkaufswagen. In einem günstigen Moment entwendete eine Person die Geldbörse aus der Tasche und verschwand unerkannt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Unfall im Baustellenbereich

Bremerhaven-A27. Aufgrund von Bauarbeiten wurde am Mittwoch den 31.03.21 auf der A27 auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven im Bereich Bremerhaven eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Durch die Fahrbahnverengung bildete sich ein Rückstau. Gegen 13:30 Uhr übersah eine 66-jährige aus dem Raum Schiffdorf, welche den Überholfahrstreifen mit ihrem PKW der Marke VW Golf befuhr, das dortige Stauende. Die 66-jährige versuchte noch über den Hauptfahrstreifen auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Im Zuge des Ausweichmanövers touchierte sie mit ihrem PKW einen am Stauende verkehrsbedingt wartenden PKW der Marke Ford. Durch den Aufprall wird der PKW der Marke Ford gegen die Schutzplanke sowie gegen den vorausfahrenden PKW der Marke Audi geschoben. Alle drei PKW wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Die 66-jährige Fahrzeugführerin des unfallverursachenden PKW sowie deren 63-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die Autobahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell