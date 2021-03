Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW-Brand auf der A 27

Bremerhaven. Am 30.03.21, gegen 17.10 Uhr, kam es zu einem Brand eines PKW auf der A27 in der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd. Eine Streifenwagenbesatzung kam zufällig auf den noch fahrenden, brennenden, PKW BMW zu. Durch die Beamten konnte der Brand schnell abgelöscht werden, so dass durch die alarmierte Feuerwehr nur noch eine Nachschau betrieben werden musste. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

