Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Falsche Gewinnversprechen in Beverstedt +++ Verkehrsunfall mit Quad in Cadenberge +++ Überladener Klein-Lkw auf der A 27

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Am Montagnachmittag (29.03.2021) meldete sich ein 82-jähriger Beverstedter bei der Polizei in Schiffdorf, weil ihm ein Unbekannter am Telefon einen großen Gewinn versprochen hatte. Allerdings sollten erst 1.000 Euro entrichtet werden, um den Gewinn zu erhalten. Daraufhin beendete der 82-Jährige das Gespräch und erstatte Anzeige. Damit war in diesem Fall kein Schaden entstanden. Allerdings zeigte der Mann auch an, dass er bereits im Februar mit einem solchen Gewinnversprechen getäuscht worden war. Damals hatte er noch Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro gekauft und die Codes per Telefon weitergegeben, ohne je den versprochenen Gewinn zu erhalten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch weiterhin auf unsere Präventionsangebote und -hinweise.

Samtgemeinde Land Hadeln/Cadenberge. Am Montagabend (29.03.2021), gegen 20:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Cadenberger Wegs in Cadenberge. Ein 22-jähriger aus der Samtgemeinde Land Hadeln war mit seinem Quad von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und hatte sich überschlagen. Dabei wurden der 22-Jährige und seine 22-jährige Mitfahrerin aus der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten schwer verletzt. Beide mussten in umliegenden Krankenhäusern weiter versorgt werden.

Loxstedt/A 27. Am heutigen Dienstagmorgen (30.03.2021), gegen 08:50 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der A 27 im Bereich der AS Bremerhaven-Süd einen Klein-Lkw der Sprinterklasse. Der 30-jährige Fahrzeugführer aus Bremen war auf dem Weg von Bremen nach Bremerhaven. Da der Verdacht der Überladung bestand, wurde das Fahrzeug auf Anordnung der Polizei verwogen. Die Beamten staunten während der Wägung nicht schlecht. Statt der erlaubten 3.500 kg wog das Fahrzeug 6.020 kg. Der Fahrzeugführer und verantwortliche Halter des Fahrzeuges haben aufgrund ihres Fehlverhaltens nun mit hohen Geldstrafen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell