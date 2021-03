POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 29. März 2021 - Falschfahrer pp.

Polizeiinspektion Cuxhaven

Täter geben sich als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt Cuxhaven aus

Am Samstag kam es zu einem Einbruch in Cuxhaven. Der Täter hatte zuvor die Wohnanschrift der Geschädigten aufgesucht und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Cuxhaven ausgegeben. Hierbei hatte sich der Täter vermutlich mit einem selbstgedruckten Zettel mit der Aufschrift Landkreis Cuxhaven, Anschrift sowie einer unbekannten Handynummer, ausgewiesen. Weiterhin war er mit einem weißen Schutzanzug und einer blauen OP-Maske bekleidet. Der Geschädigten wurde mitgeteilt, dass eine Kontrolle ergeben habe, dass sie Kontaktperson einer Covid-19 positiven Person gewesen sei und unverzüglich das Gesundheitsamt Cuxhaven aufsuchen müsse, um sich dort einem Test unterziehen zu lassen. Nachdem durch die Geschädigte die Wohnnaschrift verlassen wurde, hatte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Geschädigten verschafft und diese nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck wurde das Objekt kurze Zeit später wieder verlassen. Es ist davon auszugehen, dass es in Zukunft zu gleichgelagerten Delikten kommen könnte.

Bereich Geestland:

Nicht versicherter PKW mit Anhänger auf der Autobahn

Gemarkung Debstedt. Am Samstag, gegen 19:20h, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Geestland auf dem Parkplatz Debstedt-West der Bundesautobahn A 27, Fahrtrichtung Walsrode, einen PKW mit Anhänger. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 60-jährige Bremer Fahrzeugführer mit seinem nicht mehr haftpflichtversichertem PKW den Anhänger zog. Die zum PKW zugehörigen Kennzeichen wurden noch vor Ort durch die Beamten entsiegelt. Gegen den 60-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Falschfahrer auf der BAB 27 wwischen Cuxhaven und Neuenwalde

Gemarkung Midlum. Am 28.03.2021, gegen 09:28 Uhr, wurde ein Falschfahrer auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz gemeldet. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten einen grauen Ford Galaxy, der auf dem Überholfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Walsrode entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs sei. Den aufmerksamen Zeugen gelang es das Kennzeichen des Pkw abzulesen. Der 54-Jährige Verursacher aus Neuenkirchen konnte durch die Polizei auf einem Autobahnparkplatz angetroffen werden. Vor Ort räumte er die Tat ein. Aufgrund der vorliegenden Straßenverkehrsgefährdung wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft und Beschlusses des zuständigen Gerichtes der Führerschein des Verursachers beschlagnahmt. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder ebenfalls durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

