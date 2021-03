Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher scheitern an Wohnungstür ++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Cuxhaven (ots)

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße einzubrechen. Die Täter wollten die die Wohnungstür aufhebeln, wurden dabei aber offensichtlich gestört. Sie flüchteten ohne Beute und unerkannt vom Tatort. An der Tür entstand geringer Sachschaden.

6-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Bederkesa. Am Dienstag, 30.03.2021, gegen 17.30 Uhr wurde ein 6-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Geestland war auf der Gröpelinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als das Mädchen von rechts auf die Fahrbahn lief und mit dem Pkw zusammenstieß. Das Mädchen erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand nur geringer Sachschaden.

