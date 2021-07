Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrecher stürzt vom Dach eines Autohauses

Wolfsburg (ots)

Am 24.07.2021, um 21:39 Uhr, meldeten Zeugen, dass zwei Personen ins Renault Autohaus, Braunschweiger Tor 8, in Helmstedt eingebrochen seien. Scheinbar bemerkten beide Täter die Zeugen, sodass diese die Flucht ergriffen. Einer der beiden Täter floh in unbekannte Richtung, während der Andere über das Dach zu flüchten versuchte. Letzterer stütze vom ca. 7 Meter hohen Dach auf den Boden. Dort liegend wurde der Einbrecher durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt. Der Täter war mit Sturmhaube und Handschuhen bekleidet. Diverses Einbruchswerkzeug führte er ebenfalls mit sich. Der gestürzte Täter erleidet Frakturen in Schädel, Becken, Unterschenkel und Ellenbogen und wurde ins Klinikum verbracht. Bisher ist die Identität des Schwerverletzten nicht bekannt. Der zweite Täter ist noch immer flüchtig. Nach Angaben des Geschädigten sei nichts entwendet worden. Jedoch sei es durch gewaltsames Öffnen von Schränken und Türen zu erheblichen Sachschaden gekommen. Die Schadenssumme konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell