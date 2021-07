Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer mit 2,68 Promille in Wolfsburg unterwegs

Wolfsburg (ots)

Am 25.07.2021, gegen 01:00 Uhr, befuhr eine Funkstreifenbesatzung das Stadtgebiet in Wolfsburg. In der Straße Suhlgarten fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, der ohne Licht in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin wurde dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 37-jährigen Wolfsburger ergab einen Wert von 2,68 Promille. Nach eigenen Angaben habe der nun Beschuldigte lediglich zwei Bier getrunken habe. Außerdem besitze er seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr. Dem während der polizeilichen Maßnahme unkooperativen und verhaltensauffälligen Wolfsburger wird im Klinikum Wolfsburg durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Die Blutprobe dient als Beweismittel im Strafverfahren. Den 36-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

