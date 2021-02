Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf der Polizei: Enkeltrickbetrüger lotsen Seniorin zur Geldübergabe nach Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0207

Enkeltrickbetrüger haben am Donnerstag (25. Februar) eine 72-Jährige aus Hamm nach Lünen gelotst, wo sie Bargeld an einen Betrüger aushändigte. In dem Glauben, damit ihrer Tochter zu helfen. Die Polizei Hamm sucht nun Zeugen, die in Lünen eine verdächtige Person gesehen haben.

Hier geht es zur Pressemitteilung der Kollegen in Hamm: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4849345

