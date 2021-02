Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Autorennen auf der A 46 bei Hagen - Führerscheine beschlagnahmt

Dortmund (ots)

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei hat am gestrigen Donnerstagabend (25. Februar) die Fahrer zweier Autos bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen auf der A 46 erwischt. Wenig Einsicht zeigten die beiden jungen Männer bei der anschließenden Kontrolle.

Der Vorwurf lautet: Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlauben Kraftfahrzeugrennen. So steht es im StGB. Und das haben die Polizisten beobachtet, als sie gegen 19.15 Uhr auf der A 46 bei Hohenlimburg in Richtung Brilon fuhren:

Mit hoher Geschwindigkeit näherte sich von hinten ein VW Golf auf der linken Spur. Der Fahrer - ein 18-jähriger Iserlohner - scherte nach rechts aus und überholte den zivilen Streifenwagen. Kurz darauf folgte ein zweiter Wagen. Der Seat Ibiza überholte den Streifenwagen ebenfalls rechts, wechselte jedoch umgehend wieder vor den Polizisten auf den linken Fahrstreifen. Anschließend überholte dessen Fahrer - 21, auch aus Iserlohn - mehrere Fahrzeuge sowohl links als auch rechts auf der Autobahn. An der Anschlussstelle Hagen-Elsey folgte das nächste Manöver des Seat-Fahrers: Er fuhr auf den Verzögerungsstreifen, bremste stark ab und wartete offenbar auf den Fahrer des Golf. Und in der Tat. Als dieser auf gleicher Höhe war, gaben beide Vollgas und fuhren weiter auf der Autobahn. In Höhe der Anschlussstelle Letmathe wiederholte sich der Vorgang, auch hier überholten sie mehrere Fahrzeuge auf der rechten Spur. Selbstverständlich, ohne auch nur ein einziges Mal den Blinker zu nutzen.

Beide Autos fuhren nun an der Anschlussstelle Iserlohn-Oestrich ab. Die Beamten gaben den Fahrern deutliche Anhaltesignale und kontrollierten zunächst den 21-jährigen am Steuer des Seat. Seine simple Begründung: Schließlich komme er so schneller weiter. Den anderen Fahrer kenne er übrigens nicht.

Die Begründung des 18-jährigen VW-Fahrers hat es nicht besser gemacht, im Gegenteil: Die anderen Autos hätten ja trotz Lichthupe keinen Platz gemacht, da müsse man doch rechts überholen...außerdem kenne er den anderen Fahrer auch nicht.

Immerhin befanden sich beide Autos bei der Kontrolle nicht mehr auf der Autobahn. Denn die beiden jungen Männer fuhren damit keinen Meter weiter. Und ob dies in naher Zukunft überhaupt wieder der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Beide Führerscheine beschlagnahmten die Polizisten.

Die Adresse beider Männer liegt übrigens nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Zufälle soll es ja geben...

