Polizei Dortmund

POL-DO: Wohnungsdurchsuchung nach Handel mit Betäubungsmitteln in Marten

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0204

Zivile Polizisten haben am gestrigen Donnerstag (25. Februar) in Dortmund-Marten einen Mann beim offensichtlichen Handel mit Marihuana beobachtet. Mit einem Beschluss des Amtsgerichts durchsuchten sie anschließend dessen Wohnung und fanden weitere Betäubungsmittel, Bargeld und mehrere Mobiltelefone.

Nach Zeugenhinweisen erkannten die Polizisten in der Martener Straße einen 37-jährigen Dortmunder, der soeben eine verdächtige Substanz an einen jungen Mann weitergab. Bei der anschließenden Kontrolle des erst 16-jährigen "Kunden" stellten sie fest, dass es sich bei der Substanz offenbar um Marihuana handelte. Die Polizisten entschlossen sich dementsprechend zur Kontrolle des 37-Jährigen. Dabei fanden sie in seinen Taschen weitere Betäubungsmittel und Bargeld in kleiner Stückelung. Mit einem Beschluss des Dortmunder Amtsgerichts durchsuchten sie noch am Nachmittag die Wohnung des bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallenen Mannes. Hier fanden sie neben einer vierstelligen Bargeldsumme noch weitere Betäubungsmittel (augenscheinlich Marihuana), sowie Mobiltelefone und weitere für den Handel notwendige Utensilien.

Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel und das Bargeld sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft des Verdächtigen lagen nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 37-jährigen Dortmunder wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und der Abgabe an Minderjährige.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell