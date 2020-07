Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Vermisste Person wieder aufgetaucht - Rücknahme der Vermisstenfahndung

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit den Mittagsstunden des 10.07.2020 als vermisst gemeldete 51-jährige Marcus Alexander R. aus Angelbachtal konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Verschwindens dauern noch an. Die ausgestrahlte Vermisstenfahndung wird zurückgenommen. Es wird darum gebeten, die Lichtbilder, die zur Vermisstensuche verwendet wurden, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Adrian Rehberger

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell