Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ein Einbruch, ein Versuch

Geldern (ots)

Nachdem sie ein Fenster aus den Scharnieren gerissen hatten, drangen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagfrüh (6. Oktober 2020) in den Fahrradkeller einer Schule an der Friedrich-Spee-Straße ein. Ob sie etwas erbeuten konnten, war noch nicht ersichtlich. Am Dienstagmorgen bemerkte auch der Mitarbeiter einer Berufsbildungsstätte an der nahegelegenen Burgstraße Hebelmarken an der Eingangstür der Einrichtung. In das Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

