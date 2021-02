Polizei Dortmund

POL-DO: Lüner wegen Sammelkarten von zwei 13-Jährigen beraubt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0205

Ein Mann aus Lünen ist am Donnerstag (25.2.) offenbar wegen Sammelkarten von zwei 13-Jährigen beraubt worden. Er konnte das Duo bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 29-Jährige auf einer Auktionsplattform im Internet "Pokémon-Sammelkarten" zum Verkauf angeboten. Unter dem Vorwand, diese kaufen zu wollen, erschienen gegen 17.30 Uhr zwei Kinder an seiner Wohnung in Nordlünen. Als der Mann einem von ihnen die Karten zum Anschauen übergab, schubste der Junge ihn und das Duo flüchtete aus dem Haus. Der Lüner konnte einen der beiden festhalten, woraufhin dieser ihm Reizstoff ins Gesicht sprühte und weiterlief. An einem nahegelegenen Spielplatz holte der Mann den Jungen erneut ein und hielt ihn fest. Auch das zweite Kind war vor Ort, als kurz danach die Polizei eintraf. Wegen Augenreizungen auf Seiten des 29-Jährigen und eines der Kinder übernahmen Rettungskräfte zunächst die medizinische Behandlung.

Die Beamten brachten die beiden 13-Jährigen - aus Lünen und Selm - zur Polizeiwache. Bei den Kindern fanden sie neben einem Sprühdose mit Reizstoff auch ein Messer. Im weiteren Verlauf übergaben sie die beiden ihren Erziehungsberechtigten. Zudem fertigten die Polizisten eine entsprechende Strafanzeige.

