Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Diebstahl eines Motorrades

Bad Segeberg (ots)

Bereits in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag (05.06.2021) ist es im Elmshorner Vordersteig zum Diebstahl eins Motorrades von Husqvarna gekommen, zu dem die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten Unbekannte zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 15:00 Uhr am Samstagnachmittag die Husqvarna, Typ 701, vom Parkstreifen rechts der Fahrbahn in Richtung Flamweg.

Die überwiegend schwarze Maschine ist im Bereich des Motors weiß und verfügt über eine gelbe Federgabel. An dem Motorrad war ein Itzehoer Kennzeichen angebracht.

Der Schaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

Das Sachgebiet 5 der Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell