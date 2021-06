Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Schwelbrand in Shisha-Bar

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, um 19:10 Uhr kommt es in Wildeshausen in der Kleinen Straße in einer Shisha-Bar zu einem Schwelbrand. Im Bereich der Abluftanlage wurde durch den Pächter der Bar eine Rauchentwicklung festgestellt. Die alarmierte Feuerwehr stellte Wärmequellen in der Zwischendecke fest, so dass diese unter dem Einsatz von Atemschutzgeräteträgern geöffnet werden musste, um den Brand zu löschen. Die über der Bar liegende Wohnung ist nicht weiter bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Seitens der Polizei wurden der Einsatzort auf Grund zahlreicher uneinsichtiger Schaulustiger abgesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eingesetzt waren 91 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup und Dötlingen.

