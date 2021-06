Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Kollision mit einem Baum - Motorradfahrer wird tödlich verletzt.

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, kam es gegen 11:35 Uhr auf der Dorfstraße in Winkelsett (Samtgemeinde Harpstedt) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 57-jährige Motorradfahrer aus Delmenhorst kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer scharfen Kurve von der Straße ab, durchfuhr ein angrenzendes Grundstück und kollidierte dort mit einem Baum. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

An dem Motorrad und einem angrenzenden Schuppen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4.000 Euro. Die Dorfstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 16.00 Uhr komplett gesperrt werden.

