Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen - Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Freitag, 18.06.2021, auf Samstag, 19.06.2021, ist es zwischen 02:00 Uhr und 07:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heemstraße in Wildeshausen gekommen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses auf und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 5.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell