Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall in Brake - Radfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 18.06.21, um 13:56 Uhr kam es im Braker Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Braker bog mit seinem Pkw aus der Poggenburger Straße kommend nach rechts auf die Breite Straße ein. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden Radfahrer, welcher den Radweg der Breiten Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Innenstadt befuhr. Der 27-jährige Radfahrer aus Brake stürzte und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

