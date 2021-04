Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Geschwindigkeitsmessung auf der Vördener Straße

Bramsche (ots)

Am Donnerstag stoppte die Polizei zwei Motorradfahrer, die zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Zwei 25-Jährige befuhren gegen 12.15 Uhr mit ihren Motorrädern die Vördener Straße in Richtung Bramsche und überholten einen Zivilstreifenwagen. Da sie augenscheinlich deutlich zu schnell unterwegs waren, nahm die Streifenbesatzung die Verfolgung auf und stellte in einer 70er Zone zeitweise ein Tempo von 160 km/h fest. Die Polizei stoppte daraufhin die beiden Motorräder. Bei den Fahrern handelt es sich um einen 25-jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau aus dem Landkreis Osnabrück. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrern droht nun ein Fahrverbot.

