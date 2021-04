Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Unfallflucht am Natruper Holz gesucht

Osnabrück (ots)

Eine Unbekannte befuhr am Donnerstagmorgen mit einem hellblauen Kleinwagen (vermutlich VW Polo) die Straße "Am Natruper Holz" in Richtung Natruper Straße. Als ihr gegen 10.30 Uhr ein Rettungswagen entgegenkam, blieb sie zunächst stehen, da die Fahrbahn durch mehrere parkende Autos verengt war. Plötzlich beschleunigte die Frau, woraufhin der 34-jährige Rettungswagenfahrer in eine kleine Parklücke ausweichen musste und dabei einen parkenden Pkw touchierte. Die Autofahrerin setzte unterdessen ihren Weg fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Sie wurde als ca. 45 Jahre alt beschrieben, hatte dunkle, schulterlange Haare und trug eine Brille. Weiterhin befand sich in dem Kleinwagen eine unbekannte Frau auf dem Beifahrersitz, die nicht näher beschrieben werden konnte. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, aber auch die Unfallverursacherin, sich zu melden. Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell