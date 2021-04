Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Baustelle von Dieben heimgesucht

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus an der Bramscher Straße, Ecke "Auf dem Harenkamp", geriet in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ins Visier unbekannter Täter. Diese stahlen zwischen 17.30 und 07.30 Uhr Baumaterialien und weitere Gegenstände und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau, Telefon 05901/961480.

