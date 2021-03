Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei nimmt Stellung zum "Carfreitag"

Osnabrück (ots)

Am Karfreitag findet in Osnabrück seit vielen Jahren ein organisiertes oder loses Treffen der örtlichen und überörtlichen Auto-Tuning-Szene statt. Erfahrungsgemäß treffen sich Interessierte und Teilnehmer im Bereich der Pagenstecherstraße. Die Polizei in Osnabrück weist darauf hin, dass entsprechende Zusammenkünfte in diesem Jahr nicht erlaubt sind. Neben dem landesweiten Ansammlungsverbot (02.04.-05.04.2021), bestehen in Stadt und Landkreis Osnabrück jeweils von 21 bis 05 Uhr Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung und Autofahrten sind nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, Autoliebhaberei gehört nicht dazu.

Die Polizei Osnabrück wird an allen Tagen mit zusätzlichen Sonderkontrollstreifen unterwegs sein und Verstöße gegen das Ansammlungsverbot und die Ausgangssperre rigoros verfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell