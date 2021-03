Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Brand in Betrieb für Fleischwaren

Hasbergen (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagnachmittag zu einem Brand in die Hansastraße gerufen. Auf einem Hallendach einer Firma für Fleischwaren war gegen 15.10 Uhr ein Handwerker mit dem Verschweißen von Bitumenbahnen beschäftigt und hatte dabei aus noch ungeklärten Umständen mit dem Gasbrenner eine Lichtkuppel aus Kunstoff in Brand gesetzt. Der 37-Jährige Mann versuchte noch das Feuer zu löschen, konnte letztendlich aber nichts mehr ausrichten. In der Folge tropfte der geschmolzene Kunststoff der Lichtkuppel in die Zwischendecke und verursachte dort einen weiteren Brand, der in der Halle zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Beschäftigten mussten daraufhin das Gebäude verlassen. Die etwa 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hasbergen, Oesede und Stadtmitte mussten zum Teil das Gebäudedach öffnen, um den genauen Brandort zu lokalisieren. Letzendlich wurde das Feuer gelöscht und die betroffene Halle durch die Feuerwehr gelüftet. Der 37-jährige Dachdecker wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

