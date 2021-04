Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Eggermühlen - Mülltonne in Brand gesetzt

Eggermühlen (ots)

Vor dem Jugendhaus am Stegemann-Röbkenweg setzten Unbekannte am Mittwoch, zwischen 16.30 und 18 Uhr, eine Mülltonne in Brand. Die Mülltonne wurde zerstört und durch die Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Tonnen stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell