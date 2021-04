Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Mitte: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Melle (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (17.42 Uhr) ist es vor dem Haupteingang eines Verbrauchermarktes an der Gesmolder Straße zu einer Körperverletzung gekommen, bei der ein 45-jähriger Mann verletzt wurde. Laut Zeugenaussagen ging das Opfer zunächst auf eine Gruppe von mehreren Jugendlichen zu. Eine Unterhaltung führte dann zu einem Streit, aus dem heraus drei der Jugendlichen mit ihren Fäusten auf den Mann einschlugen, bis dieser zu Boden ging. Als sich Zeugen in das Geschehen einmischten, flüchteten die Täter in Richtung des Stadtzentrums. Bei der Gruppe soll es sich um fünf bis sechs Personen gehandelt haben, von denen eine ein weißes Basecap trug. Weiterhin könnte sich eine weibliche Person darunter befunden haben. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

