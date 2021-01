Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Unfall bei starkem Schneefall

Für erhebliche Behinderungen sorgte am Montag ein Unfall bei Machtolsheim.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr die 48-Jährige von Laichingen in Richtung Merklingen. Ihre Geschwindigkeit hatte sie bei starkem Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn wohl nicht angepasst. An der Abzweigung Richtung Gosbach geriet ihr Auto ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Bei dem Unfall wurden die 48-Jährige Verursacherin und die 71 und 65 Jahre alten Insassen des Audi leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Abschlepper kümmerten sich um die Fahrzeuge. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Die Landesstraße 1230 war bis etwa 19 Uhr voll gesperrt. Dadurch kam es in beiden Fahrtrichtungen auch zu erheblichen Rückstaus.

