Gartenlaube ausgebrannt-Kriminalpolizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (18.09.) wurden Feuerwehr und Polizei ins Kleingartengelände "Rothenhausen" geschickt, da dort eine Gartenlaube im Pfirsichweg in voller Ausdehnung brannte. Das Feuer konnte gelöscht werden, ohne dass angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an KK11.luebek.bki@polizei.landsh.de erbeten.

