Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Renitente Ladendiebin

Polizeibeamtinnen verletzt

Ahaus (ots)

Zwei Polizeibeamtinnen verletzte eine renitente Ladendiebin in Ahaus leicht. Die Ahauserin hatte in der Nacht zum Montag versucht, in einem Tankstellenshop an der Wüllener Straße Alkoholika zu entwenden. Das Unterfangen misslang. Unweit des Tatortes trafen Polizistinnen die sichtlich alkoholisierte Frau an. Eine Faust und ein Fahrrad flogen in Richtung der Ordnungshüterinnen und trafen auch. In der Gewahrsamszelle konnte die 29-Jährige ihren Rausch ausschlafen. Ein Arzt entnahm der Randaliererin eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Nun folgen zwei Strafverfahren: eines wegen des versuchten Ladendiebstahls, ein zweites wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell