Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstähle in der Gemeinde Stadland +++ Eigentümer gesucht +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In den letzten Wochen verzeichneten Beamte der Polizeistation Stadland/Rodenkirchen vermehrt Fahrraddiebstähle innerhalb der Gemeinde. In dem Zusammenhang wurde auch ein Fahrrad sowie eine Fahrradtasche und ein Leinenbeutel mit Lebensmitteln aufgefunden.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümer*innen folgender Gegenstände:

- Silbernes Herrenfahrrad der Marke Fischer, Typ Travel, 8 Gang Nabenschaltung, Ringschloß

- Graue Fahrradtasche, Inhalt: ein graues und ein blaues Tuch, blau/schwarz/gelbe Arbeitshandschuhe, Karte der Deutschen Sielroute

- Beiger Leinenbeutel von Netto mit Bienenaufdrücken, Inhalt: Getränke und Schokolade

Fotos von dem Fahrrad und der -tasche befinden sich im Anhang.

Des Weiteren bittet die Polizei Zeugen von Fahrraddiebstählen, die sich in den vergangenen zwei Monaten in der Gemeinde Stadland ereignet haben, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham, unter der Telefonnummer 04731/9981-0, in Verbindung zu setzen.

