Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - 32-Jährige ohne Führerschein und mit überhöhter Geschwindigkeit

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangenen Freitag, 12.03.2021, führten Beamte der Polizei Nienburg Geschwindigkeitsmessungen am Berliner Ring durch. Dabei geriet gegen 22.00 Uhr eine 32-jährige Nienburgerin in das Visier der Polizisten. Sie befuhr mit einem Audi den Berliner Ring in Richtung stadtauswärts und wurde mit 84km/h (abzüglich Toleranz vorwerfbar 81km/h) bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der vorliegende Geschwindigkeitsverstoß wird regulär mit einem Bußgeld i.H.v. 160 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister sowie einem Monat Fahrverbot bestraft. Während der Kontrolle konnte die Frau allerdings keinen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem ergab, dass ihr die Fahrerlaubnis bereits vor 5 Monaten entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem wurden ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

