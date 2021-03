Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm - Werbetafel beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) In der Zeit von Freitag, 12.03.2021, ca. 17.00 Uhr bis Sonntag, 14.03.2021, ca. 10.00 Uhr beschädigt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer Werbetafel in der Bushaltestelle "Langendamm Sparkasse" in der Ostlandstraße. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 zu melden

