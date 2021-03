Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unterschlagung und unbefugter Gebrauch eines Fahrrades

Suthfeld - Kreuzriehe (ots)

(Obe) Am 14.03.2021 gegen 01:30 Uhr fällt in Kreuzriehe ein Fahrradfahrer auf, welcher ohne Beleuchtung den Radweg entlang der Bundesstraße aus Haste kommend in Richtung Bad Nenndorf befährt. Eine Kontrolle des 23-Jährigen aus Hagenburg ergibt, dass dieser das Fahrrad unbefugt benutzt hat. Das Fahrrad habe unverschlossen am Bahnhof gestanden, sodass er sich dessen bedient habe. Zwar habe er eigenen Angaben zufolge die Absicht gehabt, es zurückzubringen, nichtsdestotrotz muss er sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren verantworten. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Beschuldigte musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Das Fahrrad befindet sich in amtlicher Verwahrung. Der bislang unbekannte Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

